Червиченко — о Рыбусе: странный выбор. Если он не подошёл «Локо», то зачем он «Спартаку»?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о том, что экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может перейти в стан красно-белых.

«Мацей игрок неплохой, но я не уверен, что он усилит «Спартак». В «Спартаке» вообще какой-то странный выбор, они всё время за дорого берут пограничных игроков. Он может как-то вытянуть, но это точно не топовый игрок, а деньги тратят на него такие, на которые можно взять хороших футболистов.

Если он не подошёл «Локомотиву», который мог его продлить, то зачем он «Спартаку»? Я понимаю, что железнодорожники выше на несколько строчек, но так же не всегда было. Поэтому, когда берут игроков, которые не подошли команде заведомо слабее «Спартака», и считают это успехом, для меня это странно. Ну и, конечно же, надо учитывать возраст.

Я даже не понимаю, какую позицию они хотят заткнуть Рыбусом. Это дорога в никуда. Если «Спартак» в следующем сезоне хочет запрыгнуть с 10-го места на шестое, тогда да, это подписание успех», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.