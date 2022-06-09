Червиченко — о Рыбусе: странный выбор. Если он не подошёл «Локо», то зачем он «Спартаку»?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о том, что экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может перейти в стан красно-белых.
«Мацей игрок неплохой, но я не уверен, что он усилит «Спартак». В «Спартаке» вообще какой-то странный выбор, они всё время за дорого берут пограничных игроков. Он может как-то вытянуть, но это точно не топовый игрок, а деньги тратят на него такие, на которые можно взять хороших футболистов.
Если он не подошёл «Локомотиву», который мог его продлить, то зачем он «Спартаку»? Я понимаю, что железнодорожники выше на несколько строчек, но так же не всегда было. Поэтому, когда берут игроков, которые не подошли команде заведомо слабее «Спартака», и считают это успехом, для меня это странно. Ну и, конечно же, надо учитывать возраст.
Я даже не понимаю, какую позицию они хотят заткнуть Рыбусом. Это дорога в никуда. Если «Спартак» в следующем сезоне хочет запрыгнуть с 10-го места на шестое, тогда да, это подписание успех», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 9 июня 2022
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