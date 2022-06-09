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Португалия — Чехия: Канселу открыл счёт в матче

Португалия — Чехия: Канселу открыл счёт в матче
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Сегодня, 9 июня, проходит матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией.

Португальцы открыли счёт в матче — на 33-й минуте отличился Жоау Канселу с передачи Бернарду Силвы. Быстрая атака Португалии после углового привела к голу. Силва, находясь на правом фланге, вырезал передачу между соперниками на Канселу, который ударом пробил вратаря чехов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Португалией и Чехией выступают сборные Испании и Швейцарии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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