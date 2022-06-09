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Мохамед Салах — лучший игрок сезона-2021/2022 АПЛ по версии футболистов Англии

Мохамед Салах — лучший игрок сезона-2021/2022 АПЛ по версии футболистов Англии
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Об этом сообщается в соцсетях организации.

29-летний египетский форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии сезона-2021/2022, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. Салах разделил звание лучшего бомбардира первенства с южнокорейским нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мином.

Отметим, что египтянин во второй раз в карьере получил данную награду. Ранее это удалось ему в сезоне-2017/2018.

Напомним, победителем английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 стал «Манчестер Сити». Второе место в таблице занял «Ливерпуль», третье – «Челси».

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