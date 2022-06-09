Роналду, Салах и Мане — в символической сборной сезона АПЛ по версии футболистов Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила символическую сборную сезона-2021/2022 английской Премьер-лиги. Об этом сообщается в соцсетях организации.
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Отметим, что состав символической сборной включает шесть игроков «Ливерпуля», трёх футболистов «Манчестер Сити» и по одному – из «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Напомним, победителем английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 стал «Манчестер Сити».
- 9 июня 2022
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