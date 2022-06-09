Португалия обыграла Чехию в матче Лиги наций
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Сегодня, 9 июня, состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией.
На 33-й минуте отличился Жоау Канселу с передачи Бернарду Силвы. Быстрая атака Португалии после углового привела к голу. Силва, находясь на правом фланге, вырезал передачу между соперниками на Канселу, который ударом пробил вратаря чехов.
Затем португальцы укрепили преимущество в матче — на 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу. Индржих Станек зацепил мяч, но не сумел помешать ему влететь в ворота.
После этой победы подопечные Фернанду Сантуша заняли первое место в группе.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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