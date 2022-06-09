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Португалия обыграла Чехию в матче Лиги наций

Португалия обыграла Чехию в матче Лиги наций
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Сегодня, 9 июня, состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией.

На 33-й минуте отличился Жоау Канселу с передачи Бернарду Силвы. Быстрая атака Португалии после углового привела к голу. Силва, находясь на правом фланге, вырезал передачу между соперниками на Канселу, который ударом пробил вратаря чехов.

Затем португальцы укрепили преимущество в матче — на 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу. Индржих Станек зацепил мяч, но не сумел помешать ему влететь в ворота.

После этой победы подопечные Фернанду Сантуша заняли первое место в группе.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 3-й тур
09 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 0
Чехия
1:0 Канселу – 33'   2:0 Гедеш – 38'
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