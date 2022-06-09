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Испания обыграла Швейцарию в матче 3-го тура Лиги наций

Испания обыграла Швейцарию в матче 3-го тура Лиги наций
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Сегодня, 9 июня, прошёл матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды играли на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Победу одержала национальная команда Испании — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте.

В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии. Португалия и Испания лидируют в своём квартете.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 3-й тур
09 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Сарабия – 13'
Комментарии
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