Испания обыграла Швейцарию в матче 3-го тура Лиги наций

Сегодня, 9 июня, прошёл матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды играли на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Победу одержала национальная команда Испании — 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте.
В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии. Португалия и Испания лидируют в своём квартете.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 10 июня 2022
-
00:48
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:20
-
00:03
- 9 июня 2022
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
20:59