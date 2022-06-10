Экс-тренер сборной Польши Соуза уволен из «Фламенго» через полгода после назначения

51-летний португальский специалист Пауло Соуза уволен из бразильского «Фламенго», сообщает пресс-служба южноамериканского клуба в социальных сетях. Он возглавлял клуб с 30 декабря 2021 года.
Под руководством Соузы «Фламенго» провёл 31 матч, в которых одержал 18 побед, потерпел семь поражений, а ещё в шести случаях сыграл вничью. В бразильской Серии А клуб занимает 14-е место после 10 туров с 12 набранными очками. Отметим, что его контракт с клубом был рассчитан до 31 декабря 2023 года.
Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник команды U-20 Марио Хорхе. Однако, как отмечает Фабрицио Романо в «Твиттере», клуб возглавит опытный 60-летний бразильский тренер Доривал Жуниор, ранее уже дважды тренировавший «Фламенго».
Напомним, перед тем, как возглавить «Фламенго» Соуза со скандалом покинул сборную Польши за несколько месяцев до проведения стыковых матчей отбора к ЧМ-2022. В итоге поляки пробились на мундиаль под руководством Чеслава Михневича.
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