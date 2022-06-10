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Энрике высказался об игре сборной Испании

Энрике высказался об игре сборной Испании
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу игры своей команды в матче со Швейцарией (1:0).

«В нашей игре прослеживается баланс и результат закономерен. Команда хотела продолжать играть от обороны, несмотря на некоторые ошибки. Швейцария провела 23 официальных матча без поражений дома, на которые потребовалось целых восемь лет. Это имеет значение. Ошибки — часть футбола", — цитирует Энрике Marca.

Напомним, единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте. В следующей игре, которая пройдёт 12 июня в 21:45 мск, испанцы встретятся со сборной Чехии, которая не потерпела ни одного поражения в Лиге наций.

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