Энрике высказался об игре сборной Испании
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу игры своей команды в матче со Швейцарией (1:0).
«В нашей игре прослеживается баланс и результат закономерен. Команда хотела продолжать играть от обороны, несмотря на некоторые ошибки. Швейцария провела 23 официальных матча без поражений дома, на которые потребовалось целых восемь лет. Это имеет значение. Ошибки — часть футбола", — цитирует Энрике Marca.
Напомним, единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте. В следующей игре, которая пройдёт 12 июня в 21:45 мск, испанцы встретятся со сборной Чехии, которая не потерпела ни одного поражения в Лиге наций.
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