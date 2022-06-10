«Милан» подпишет контракт с защитником «Ромы»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, выступавший в сезоне-2021/2022 на правах аренды в «Милане», продолжит карьеру в стане чемпионов Италии на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 31-летний Флоренци хотел остаться в «Милане» на постоянной основе. Стороны близки к соглашению, а сумма сделки будет ниже € 4,5 млн, которые прописаны в качестве опцию выкупа за Флоренци.

В минувшем сезоне Флоренци в 30 матчах во всех турнирах забил два гола. Соглашение Алессандро с «Ромой» истекает в конце следующего сезона. Ранее Флоренци также выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Валенсию».

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