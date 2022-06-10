Баженов — об Абаскале: не ждал, что в Россию спокойно может приехать иностранный тренер

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.



«Пока непонятно, что и почему. Много вопросов. Видимо, перед принятием решения руководство советовалось, думало — и по итогу выбрали именно такого главного тренера. Я тоже думал, что следующим тренером будет отечественный специалист. В связи с политической ситуацией в мире иностранца я не ждал. Но видите, как складывается жизнь.



Мне кажется, что такое назначение — тоже определённый плюс: это показывает, что к нам спокойно может приехать иностранный специалист. Мы, к сожалению, начинаем привыкать к тому, что у нас уезжают иностранцы — но посмотрите, приехал европейский тренер и будет работать в самом популярном клубе страны. Мне кажется, в этом что-то есть», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.