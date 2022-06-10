Швейцарский журналист: скептически отношусь к назначению Абаскаля в «Спартак»

Журналист и футбольный скаут с сайта Swiss-football Лукас Штокер поделился мнением об испанском тренере Гильермо Абаскале, который был назначен на пост наставника «Спартака». Ранее 33-летний специалист работал в швейцарском «Базеле».



«Абаскаль – очень юный тренер. Из-за этого он не задержался в «Лугано» и «Базеле», хотя руководство «Базеля» хотело развивать талантливых игроков и тренера. Он был ассистентом, потом бывший тренер ушёл, и его сделали главным. Но результаты оказались не теми, которые ожидались. Было неплохо, но ниже ожидаемого. Похожая ситуация была в «Лугано», там ведь он тоже совсем ненадолго задержался. Помог весной остаться в лиге, а осенью после примерно 10 игр его уволили. Сказали, что у него были проблемы с некоторыми игроками.



Он очень любят футбол, день и ночь работает, но очень юный. Он не кажется авторитетом. Якин уже был в «Спартаке» – вот он авторитет, но даже ему было сложно в клубе. Тем более языковой барьер. Да, Абаскаль владеет несколькими языками, но русского, наверное, среди них нет. Такой юный тренер, который выглядит почти как мальчик… Я не могу представить, как это сработает с опытными игроками «Спартака». Не знаю, почему клуб его выбрал. Возможно, из-за политической ситуации другие просто отказались. Так что я скептически отношусь к такому назначению.



В «Лугано» он играл 4-3-3, а в «Базеле» — 4-2-3-1», — сказал журналист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

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