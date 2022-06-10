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В «Коньяспоре» отреагировали на информацию об интересе к Артёму Дзюбе

В «Коньяспоре» отреагировали на информацию об интересе к Артёму Дзюбе
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Генеральный директор турецкого «Коньяспора» Мустафа Гексу прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Дзюбы в наших списках нет», – приводит слова Гексу «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба интересен «Коньяспору» и «Гаталасараю». Кроме того, по данным турецких СМИ, Артём ведёт переговоры о контракте с «Фенербахче». Российский футболист хочет получить € 2 млн за годовой контракт с турецким клубом, а руководство «Фенербахче» рассчитывает снизить эту сумму.

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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