Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкубок России по футболу состоится в Санкт-Петербурге

Суперкубок России по футболу состоится в Санкт-Петербурге
Комментарии

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил, что матч за Суперкубок России по футболу в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона 2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Время начала матча и информация о билетах будут сообщены дополнительно. Помимо Санкт-Петербурга, на матч претендовали Нижний Новгород и Казань», — сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

«Спартак» бойкотирует матч с «Зенитом» в Петербурге? Вот это будет номер! LIVE «Спартак» бойкотирует матч с «Зенитом» в Петербурге? Вот это будет номер! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022