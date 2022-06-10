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Суперкубок России 2022 по футболу, где сыграют «Зенит» и «Спартак», место и дата проведения матча «Спартак» — «Зенит»

Так где же сыграют «Спартак» и «Зенит»? Осталось три варианта. LIVE
Олег Лысенко
Где сыграют «Зенит» и «Спартак» за Суперкубок
Комментарии
Главная интрига межсезонья вот-вот разрешится.

Привет, друзья! Пока РПЛ (равно как и прочие национальные дивизионы) на паузе, в футбольных кругах разгорелся яростный спор о месте проведения первого матча нового сезона — за Суперкубок России. Две столицы схлестнулись в дебатах: «спартачи» категорически не желают давать чемпиону преимущество своего поля. «Зенитовцы», соответственно, не горят желанием ехать в регионы (Москва из числа претендентов почему-то самоустранилась). Существует ещё вариант с нейтральным полем, но он заведомо выглядит проигрышным с коммерческой точки зрения. Очевидно, что игра «Зенит» — «Спартак» (или «Спартак» — «Зенит», как вам больше нравится) в Петербурге соберёт бóльшую аудиторию и принесёт организаторам больше прибыли, чем в любом другом городе. Сегодня эта внезапная интрига наконец разрешится. Следим за развитием событий вместе.

Где должен пройти матч за Суперкубок? Мнения футбольных людей Москвы нет среди претендентов на Суперкубок Где должен пройти матч «Зенит» — «Спартак»? Опрос
Live Олег Лысенко

Где должен пройти матч за Суперкубок? Мнения футбольных людей

🗣 Мнений по суперкубковой теме в последние дни прозвучало множество. Вот самые свежие:

Червиченко — о бойкоте Суперкубка в Питере: «Спартак» не девочка, которая должна ломаться

Актёр Маклаков предложил провести Суперкубок в два матча — в Казани и Нижнем Новгороде

Властимил Петржела назвал нелогичной идею проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге

Ловчев — «Спартаку»: приезжайте в Питер и обыграйте «Зенит» в Суперкубке! Другого пути нет

Гаврилов: Суперкубок нужно провести в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Тихонов оценил идею проведения Суперкубка в двухматчевом формате — в Петербурге и Москве

Широков: логично сыграть Суперкубок в Питере, но я за проведение матча в «Лужниках»

Канчельскис: лучше провести Суперкубок в Казани, потому что у них команда вылетела

Радимов — о Суперкубке: хороший город Санкт-Петербург. Пускай «Спартак» приезжает!

08:56 Олег Лысенко

Москвы нет среди претендентов на Суперкубок

📃 РФС уточнил, какие три города остались в числе претендентов на Суперкубок: «В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от Российской Премьер-лиги, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань».

08:48 Олег Лысенко

⚡️ Накануне появился инсайд, якобы матч в Петербурге — вопрос решённый. «Спартак» отреагировал оперативно: он настаивает на нейтральном поле. Москва, похоже, даже не будет рассматриваться в качестве площадки для Суперкубка. Хотя это странно: даже если «Лужники» заняты, в столице есть и другие качественные арены.

Новость по теме
В «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге
08:42 Олег Лысенко

❓ Есть и такое мнение — справедлив ли упрёк в адрес футбольных властей?

Либо жребий, либо бойкот со стороны «Спартака»? Организация Суперкубка уже провалена Либо жребий, либо бойкот со стороны «Спартака»? Организация Суперкубка уже провалена
08:38 Олег Лысенко

🤔 Тут, кстати, вот ещё какой нюанс. Новому тренеру «Спартака» (а он, как мы теперь знаем, точно будет новый) наверняка принципиально важно начать работу с командой победой над главным противником. А сделать это дома, наверное, будет чуть проще, чем в гостях…

08:35 Олег Лысенко

📝 Коллега Марков написал колонку по вопросу дня. Согласны с его доводами? Если нет — пишите в комментах.

«Спартаку» надо не шуметь, а соглашаться на Суперкубок в Петербурге. И вот почему «Спартаку» надо не шуметь, а соглашаться на Суперкубок в Петербурге. И вот почему
08:33 Олег Лысенко

Где должен пройти матч «Зенит» — «Спартак»? Опрос

✅ А что по этому поводу думаете вы? Голосуйте и оставляйте свои аргументы в комментариях (мы обязательно их изучим).

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