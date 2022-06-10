Так где же сыграют «Спартак» и «Зенит»? Осталось три варианта. LIVE

Привет, друзья! Пока РПЛ (равно как и прочие национальные дивизионы) на паузе, в футбольных кругах разгорелся яростный спор о месте проведения первого матча нового сезона — за Суперкубок России. Две столицы схлестнулись в дебатах: «спартачи» категорически не желают давать чемпиону преимущество своего поля. «Зенитовцы», соответственно, не горят желанием ехать в регионы (Москва из числа претендентов почему-то самоустранилась). Существует ещё вариант с нейтральным полем, но он заведомо выглядит проигрышным с коммерческой точки зрения. Очевидно, что игра «Зенит» — «Спартак» (или «Спартак» — «Зенит», как вам больше нравится) в Петербурге соберёт бóльшую аудиторию и принесёт организаторам больше прибыли, чем в любом другом городе. Сегодня эта внезапная интрига наконец разрешится. Следим за развитием событий вместе.