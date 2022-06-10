Так где же сыграют «Спартак» и «Зенит»? Осталось три варианта. LIVE

Привет, друзья! Пока РПЛ (равно как и прочие национальные дивизионы) на паузе, в футбольных кругах разгорелся яростный спор о месте проведения первого матча нового сезона — за Суперкубок России. Две столицы схлестнулись в дебатах: «спартачи» категорически не желают давать чемпиону преимущество своего поля. «Зенитовцы», соответственно, не горят желанием ехать в регионы (Москва из числа претендентов почему-то самоустранилась). Существует ещё вариант с нейтральным полем, но он заведомо выглядит проигрышным с коммерческой точки зрения. Очевидно, что игра «Зенит» — «Спартак» (или «Спартак» — «Зенит», как вам больше нравится) в Петербурге соберёт бóльшую аудиторию и принесёт организаторам больше прибыли, чем в любом другом городе. Сегодня эта внезапная интрига наконец разрешится. Следим за развитием событий вместе.
Где должен пройти матч за Суперкубок? Мнения футбольных людей
🗣 Мнений по суперкубковой теме в последние дни прозвучало множество. Вот самые свежие:
Червиченко — о бойкоте Суперкубка в Питере: «Спартак» не девочка, которая должна ломаться
Актёр Маклаков предложил провести Суперкубок в два матча — в Казани и Нижнем Новгороде
Властимил Петржела назвал нелогичной идею проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге
Ловчев — «Спартаку»: приезжайте в Питер и обыграйте «Зенит» в Суперкубке! Другого пути нет
Гаврилов: Суперкубок нужно провести в любом месте, кроме Москвы и Санкт-Петербурга
Тихонов оценил идею проведения Суперкубка в двухматчевом формате — в Петербурге и Москве
Широков: логично сыграть Суперкубок в Питере, но я за проведение матча в «Лужниках»
Канчельскис: лучше провести Суперкубок в Казани, потому что у них команда вылетела
Радимов — о Суперкубке: хороший город Санкт-Петербург. Пускай «Спартак» приезжает!
Москвы нет среди претендентов на Суперкубок
📃 РФС уточнил, какие три города остались в числе претендентов на Суперкубок: «В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от Российской Премьер-лиги, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань».
⚡️ Накануне появился инсайд, якобы матч в Петербурге — вопрос решённый. «Спартак» отреагировал оперативно: он настаивает на нейтральном поле. Москва, похоже, даже не будет рассматриваться в качестве площадки для Суперкубка. Хотя это странно: даже если «Лужники» заняты, в столице есть и другие качественные арены.
❓ Есть и такое мнение — справедлив ли упрёк в адрес футбольных властей?
🤔 Тут, кстати, вот ещё какой нюанс. Новому тренеру «Спартака» (а он, как мы теперь знаем, точно будет новый) наверняка принципиально важно начать работу с командой победой над главным противником. А сделать это дома, наверное, будет чуть проще, чем в гостях…
📝 Коллега Марков написал колонку по вопросу дня. Согласны с его доводами? Если нет — пишите в комментах.
Где должен пройти матч «Зенит» — «Спартак»? Опрос
✅ А что по этому поводу думаете вы? Голосуйте и оставляйте свои аргументы в комментариях (мы обязательно их изучим).
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