Робсон: десятая строчка — не место для «Спартака». Клуб заслуживает большего

Бывший футболист «Спартака» Робсон поделился мнением о результатах клуба в нынешнем сезоне.
«Спартак» переживает не лучшие времена в своей истории. У меня есть уверенность, что руководство клуба работает над тем, как вытащить «Спартак» из этой ситуации. Десятая строчка — это не место для «Спартака»: он заслуживает большего.
Видел хайлайты финала Кубка России. К сожалению, всю игру не видел, поэтому трудно говорить о стиле игры. У меня есть пример, что «Реал» (Мадрид) не лучший в мире, однако он взял и выиграл Лигу чемпионов.
Смотрю за матчами «Спартака» не постоянно, не каждый матч, но трансляции смотрю регулярно. С помощью социальных сетей можно быть в курсе событий. Я из тех людей, кто следит так. Я в курсе событий: смотрю, с кем «Спартак» и когда играет. Если есть возможность, то смотрю», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 10 июня 2022
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