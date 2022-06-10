Жоаозиньо отреагировал на возможную замену «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке из-за бойкота
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на возможную замену «Спартака» на «барсов» в Суперкубке из-за бойкота красно-белыми матча.
«Как буду относиться к возможной замене «Спартака» на «Сочи» в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, — мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.
Сначала проведём три предсезонные игры, а потом — если замена произойдёт — сыграем в Суперкубке. В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее пресс-служба «Спартака» в социальных сетях намекнула на бойкот командой Суперкубка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля.
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