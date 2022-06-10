«Краснодар» и банк Уралсиб запустили карту для болельщиков

«Краснодар» совместно с банком Уралсиб запустил кобрендовую карту. Карта оформлена в стилистике «быков» и обладает набором преимуществ для болельщиков краснодарской команды. Владельцы кобрендовой карты смогут участвовать в программах лояльности банка и ФК «Краснодар» с доступом к 20%-ной скидке на покупку абонементов, 15%-ной скидке на покупку товаров команды в официальных магазинах и на стадионе, а также к кэшбеку 10% (бонусными рублями) за покупку билетов, абонементов и брендированной продукции краснодарского клуба. Кобрендовую карту можно заказать на сайте или в любом отделении банка на территории Краснодарского края.

Заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес отметил, что карта болельщика — первый кобрендовый продукт двух компаний, партнёрство которых длится уже долгие годы.

Фото: Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

«Очень рады запуску нашего совместного карточного продукта с ФК «Краснодар». Мы поддерживаем клуб начиная с 2018 года. У нас большие ожидания от запуска кобрендового продукта, поскольку в его основе лежат хорошие банковские условия и привлекательные предложения клуба. Хотим посмотреть, сколько карт будет выдаваться, насколько активно люди будут ими пользоваться. Если продукт окажется успешным, то сможем запустить и ещё что-то аналогичное», — сообщил Тывес.

Заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» также рассказал, что банк поддерживает хоккейные клубы в КХЛ и другие спортивные инициативы, а вот в футбольной среде коллаборация с ФК «Краснодар» — единственный пока проект.

Фото: Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

«Мы стараемся поддерживать профессиональный спорт и клубы с точки зрения спонсорства. У нас даже есть отдельный премиальный пакет с опциями для профессиональных спортсменов. В нём упор делается на то, что мы даём возможность консалтинга по управлению спортивным контрактом, чтобы деньги спортсменов были правильно инвестированы. Также «Уралсиб» сотрудничает с любительскими лигами по баскетболу, поддерживает отдельных спортсменов-паралимпийцев, спонсирует спортивные мероприятия. Считаем, это важная социальная функция для финансовой организации», — поделился Тывес.