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Агент: Кайо вернулся в «Краснодар». Он очень счастлив

Агент: Кайо вернулся в «Краснодар». Он очень счастлив
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Нето Хеновес, агент 26-летнего бразильского защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о возвращении легионера в российский клуб.

«Могу подтвердить, что Кайо в Краснодаре, он вернулся. Он очень счастлив вернуться обратно в клуб. Все мы счастливы, что всё получилось. Общался ли он уже с главным тренером? Пока не могу сказать точно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В марте «Краснодар» объявил о приостановке контрактов с восемью легионерами, включая и с бразильцем Кайо. В минувшем сезоне он провёл за «быков» 16 матчей во всех турнирах, в пяти из которых команда с его участием сыграла на ноль.

Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ.

Напомним, Кайо стал игроком «Краснодара» летом 2019 года, перейдя из португальской «Санта-Клары» за € 3 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Источник: Кордоба, Кайо и Рамирес вернутся в «Краснодар»
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