Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не намерен возвращаться в Аргентину этим летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.



Источник опроверг переговоры между форвардом и «Ривер Плейт», сообщив, что стороны ни о чемне разговаривали. Сам Икарди тоже не намерен возвращаться в Аргентину в ближайшее трансферное окно.



После увольнения с поста спортивного директора парижан Леонардо в клубе ожидают назначения бывшего функционера «Лилля» Луиса Кампоса и сообщается, что этим летом клуб откажется от стратегии подписания множества игроков по огромным ценам. По такому принципу, как отмечается, и был подписан Мауро Икарди.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ждал от аргентинского форварда другого уровня игры, когда его подписывали за € 50 млн в 2019 году.

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