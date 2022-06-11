Победный гол Пашалича — в видеообзоре матча Лиги наций УЕФА Дания — Хорватия

10 июня проходил матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A1 между Данией и Хорватией. Сильнее оказались хорваты — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте — отличился Марио Пашалич. Гости разыграли угловой, Марсело Брозович навесил в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Пашаличу, который с близкого расстояния пробил Каспера Шмейхеля.
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В одной группе с Данией и Хорватией выступают сборные Австрии и Франции, которые сегодня сыграли вничью. Дания после двух туров лидирует в своём квартете с шестью очками.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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