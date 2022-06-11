Кристиан Эриксен прокомментировал поражение сборной Дании в матче с Хорватией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями после поражения в матче третьего тура Лиги наций в рамках группы A1 с национальной командой Хорватии (0:1).
«Мы упорно боролись, игра была тяжёлой. Думаю, два тайма были двумя совершенно разными. В первом мы много владели мячом и создали много моментов. Но выход Модрича и Ковачича во втором позволил им взять игру под свой контроль, и мы были недостаточно свежи, чтобы вернуть мяч.
Набрать три очка в понедельник было бы большим достижением. Набрать девять очков в четырех матчах было бы грандиозным», — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.
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Напомним, встреча проходила вчера, 10 июня. Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич на 70-й минуте. В следующей игре, которая пройдёт 13 июня в 21:45 мск, датчане встретятся с национальной командой Австрии.
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