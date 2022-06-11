Рыжиков — о карьере тренера: вижу себя главным — беру пример с Черчесова

Бывший вратарь сборной России и казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о своём будущем в роли тренера.



«У меня есть лицензия А, хочу дальше учиться и развиваться. Но для этого нужно год отработать, и тогда можно поступить на Pro. Пока предложений из профессиональных клубов не было. В любительском «Соколе» всё устраивает. У руководителей далекоидущие планы, но реализовывать их планируется постепенно.



В России эталоном является Черчесов — точно! Станислав Саламович доказал работой и в сборной, и в российских клубах, и в Польше, и в Венгрии, что он квалифицированный специалист. С него нужно брать пример», — цитирует Сергея Рыжикова «Спорт-экспресс».



Сергей Рыжиков защищал цвета «Рубина» с 2008 по 2018 год. В составе казанской команды дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны. В марте 2021 года Рыжиков покинул «Тамбов» и завершил профессиональную карьеру.