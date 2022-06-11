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Футболисты сборной Болгарии попали в аварию в Тбилиси, один игрок прооперирован

Футболисты сборной Болгарии попали в аварию в Тбилиси, один игрок прооперирован
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Автобус, перевозивший футболистов сборной Болгарии, попал в аварию в Тбилиси, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

ДТП произошло, когда команда ехала из аэропорта в отель на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой автобус. В результате аварии серьёзно пострадал полузащитник «Ботева» Тодор Неделев, в глаза которому попали осколки стекла. Футболист был госпитализирован и прооперирован. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, завтра, 12 июня, должен состояться матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Грузия — Болгария. Встреча должна пройти на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия).

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