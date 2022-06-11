Игонин: Семаку дают спокойно работать, а проблема других клубов — в менеджменте

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о работе главного тренера клуба Сергея Семака.



«Безусловно, Семак — топ-тренер на сегодняшний день. Ему постоянно дают возможность спокойно работать. В чём проблема других клубов? Проблема — в менеджменте. Мы почему-то всегда обсуждаем саму команду, её результаты, тренера — однако, помимо прочего, чемпионаты выигрывают не только футболисты, тренеры, но и клуб, профессиональный менеджмент.



Мы судей ругаем, говорим, что у нас недостаточно профессиональных футболистов, а про менеджмент вообще ни слова. Я не уверен, что разбирающиеся в футболе люди стоят во главе каждого клуба РПЛ. Результат Семака – это грамотная работа клуба, хорошие трансферы и от этого уверенность и гарантии», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.