Эксперт по турецкому футболу оценил выступления Кудряшова и Шапи в прошедшем сезоне

Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, поделился мнением о выступлениях защитника «Антальяспора» Фёдора Кудряшова и нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, выступавшего за «Гиресунспор» на правах аренды.
«У Кудряшова дела идут хорошо. Его «Антальяспор» вообще стал открытием – ни разу не проиграла в последних 16 турах сезона. Фернандо и Луис Адриано быстро вписались. Кудряшов тоже постоянно играет – в центре защиты. Он на хорошем счету у Нури Шахина, который в начале сезона играл сам, а сейчас уже стал главным тренером команды. Правда, у него нет лицензии, но все понимают, что рулит именно он. Кудряшов остаётся в команде на следующий сезон.
Сезон Шапи успешным я бы не назвал. 3+3 по гол+пас за 31 матч. В принципе, «Гиресунспор» не вылетел и для команды это уже праздник. И всё же, к его проходам по флангу и смещениям в центр все привыкли. Шапи уже вернулся в «Краснодар». Хотя знаете… Можно сказать, Шапи вошел в историю чемпионата Турции. После его гола уволили Фатиха Терима из «Галатасарая». Тогда «Гиресунспор» играл на выезде в Стамбуле и единственный гол остался за Шапи. Через два дня стало официально известно об увольнении Фатиха Терима», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 11 июня 2022
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