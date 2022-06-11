Сорокин прокомментировал слова Дюкова о техническом оснащении «Газпром Арены» к Суперкубку

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Алексей Сорокин прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о технической подготовке «Газпром Арены». Ранее Дюков заявил, что «медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу ЛЧ».



«Насколько мне известно, дополнительно что-либо установить мы не успели, но в целом-то это и не требовалось. Стадион изначально очень хорошо оснащён, у него огромный опыт проведения статусных матчей. Там работает прекрасная компетентная команда. Не думаю, что понадобятся дополнительные технические усилия, чтобы сделать полноценный футбольный праздник. Конечно, нет предела совершенству: в зависимости от желаний правообладателя можно что-то добавить. Но даже с нынешними техническими средствами можно справиться с матчами любого уровня», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.