Бирхофф: обращение с гомосексуалами в Катаре неприемлемо. Как ФИФА выбирает страну ЧМ?

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф выступил с критикой проведения чемпионата мира в Катара из-за закона, предусматривающего уголовную ответственность за гомосексуальность.



«Обращение с гомосексуалами в Катаре абсолютно неприемлемое. Закон, криминализирующий гомосексуальность, никак не соответствует нашим убеждениям. Какие критерии на самом деле использует ФИФА, когда выбирает страну-хозяйку чемпионата мира? Возможно, проведение турнира — это мощный способ добиться существенных изменений, но я считаю, что изменения должны происходить до получения страной права провести мундиаль, а не после, иначе у нас больше не остаётся рычагов давления. Мы должны продолжать говорить о таких темах за пределами спортивной сферы, чтобы повысить осведомлённость», — приводит слова Бирхоффа L'Equipe со ссылкой на Funke.

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