Украина — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 16:00

Сегодня, 11 июня, состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Украина — Армения. Команды группы 1 Лиги В встретятся на стадионе «ЛКС» в Лодзе (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Армения.



Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии. У всех команд квартета в активе по 3 очка, за исключением сборной Ирландии, которая пока не набрала баллов.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.