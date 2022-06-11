Украина — Армения: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 11 июня, состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Украина — Армения. Команды группы 1 Лиги В встретятся на стадионе «ЛКС» в Лодзе (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Армения.
Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии. У всех команд квартета в активе по 3 очка, за исключением сборной Ирландии, которая пока не набрала баллов.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
13:20
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
11:36
-
11:35
-
11:29
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:40
-
10:36
-
10:15
-
10:06
-
10:03
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
09:18
-
08:48
-
08:47
-
08:22
-
08:04
-
07:58
-
07:46
Партнерский контент