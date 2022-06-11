Перуанские шаманы провели ритуал в поддержку сборной перед игрой отбора на ЧМ с Австралией

Перуанские шаманы провели ритуал в поддержку своей национальной команды перед финальной игрой отбора за право участия на ЧМ-2022 со сборной Австралии, сообщает BBC.



По информации источника, 13 перуанских шаманов провели свои обряды вокруг фото национальной сборной. Кроме того, шаманы втыкали мечи в фотографию сборной Австралии. Также шаманы изготовили галлюциногенный отвар, позволивший им пообщаться с духами, которые сообщили им, что Перу выйдет на мундиаль.



Напомним, матч Перу – Австралия состоится 13 июня. Победитель противостояния выйдет на ЧМ, где сыграет в группе D, в которой находятся Франция, Дания и Тунис.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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