Федерация футбола Чили обратится в CAS по поводу допуска сборной Эквадора на ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Чили (ANFP) Пабло Милад сообщил о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как ФИФА отклонила апелляцию организации на решение об участии сборной Эквадора в ЧМ-2022.
«Сейчас первый тайм, и мы проигрываем со счётом 0:1, но остаётся второй тайм. Все главы КОНМЕБОЛ согласны с тем, что мы имели право подать жалобу, если у нас были доказательства. Игра должна идти до 94-й минуты без сокращений. Как федерация мы обязаны дойти в этом вопросе до конца», — приводит слова Милада Pauta.
Ранее сообщалось, что у юриста национальной команды Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.
- 11 июня 2022
-
14:44
-
14:33
-
14:27
-
14:24
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
11:36
-
11:35
-
11:29
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:40
-
10:36
-
10:15
-
10:06
-
10:03
-
09:48