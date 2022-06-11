Федерация футбола Чили обратится в CAS по поводу допуска сборной Эквадора на ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Чили (ANFP) Пабло Милад сообщил о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как ФИФА отклонила апелляцию организации на решение об участии сборной Эквадора в ЧМ-2022.



«Сейчас первый тайм, и мы проигрываем со счётом 0:1, но остаётся второй тайм. Все главы КОНМЕБОЛ согласны с тем, что мы имели право подать жалобу, если у нас были доказательства. Игра должна идти до 94-й минуты без сокращений. Как федерация мы обязаны дойти в этом вопросе до конца», — приводит слова Милада Pauta.



Ранее сообщалось, что у юриста национальной команды Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.

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