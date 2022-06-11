Ветеран «Зенита» — о Кассьерре: конечно, можно собрать всё со всех клубов
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к форварду «Сочи» Матео Кассьерре.
«Матео достаточно хорошо проявил себя в «Сочи». Его переход вполне может быть усилением на сегодняшний день. У «Зенита» есть Сергеев и Алберто. При травме кого-то одного из двух пригодится. Конечно, можно собрать всё со всех клубов. Это не самый плохой вариант для усиления», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее об интересе действующего чемпиона России к 25-летнему форварду сообщил его агент Никос Петропулос в интервью «Чемпионату». В минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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