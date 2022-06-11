«Спартак» объявил о подписании Мацея Рыбуса

Экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус стал игроком «Спартака». Об этом сообщается в соцсетях клуба.

32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».



Напомним, «Спартак» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на 10-м месте, а также выиграл Кубок страны. Начинали сезон красно-белые под руководством португальца Руя Витории, заканчивали — при итальянце Паоло Ваноли, который также покинул команду после выигранного трофея. Новым главным тренером «Спартака» стал испанский специалист Гильермо Абаскаль.