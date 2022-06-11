Кечинов: Рыбус — спорный трансфер для «Спартака». Смущает, что он оказался не нужен «Локо»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о подписании московской командой контракта с защитником Мацеем Рыбусом.

«Трансфер спорный, потому что если бы Мацей был в порядке, то «Локомотив» продлил бы с ним контракт, а он просто ушёл свободным агентом. Возраст, конечно, играет ключевую роль.



Но главный вопрос для меня: сильнее ли он тех ребят, которые играют на этой позиции? Рыбус, несомненно, качественный футболист, но его возраст и то, что он оказался не нужен «Локомотиву», немного напрягает», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, соглашение с 32-летним футболистом подписано до 2024 года. С 2017-го Рыбус играл в составе московского «Локомотива».