Нападающий «Ливерпуля» Минамино может стать одноклубником Александра Головина

Французский «Монако» заинтересован в подписании нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
По сведениям источника, английский клуб готов продать 27-летнего японского футболиста за € 15–20 млн. За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Напомним, Минамино перешёл в «Ливерпуль» в 2020 году. В минувшем сезоне форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Минамино вызывается в национальную команду Японии.
«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видеоролик:
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