Слуцкий рассказал, что «Рубин» планирует подписать ещё двух футболистов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в команде.
«Состав ещё будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, ещё не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам. Вопрос не только в моих решениях. У игроков есть контракты, у клуба есть обязательства. Думаю, будем искать какие-то решения и принимать эти решения в зависимости от массы обстоятельств.
Мы ведём переговоры ещё по двум позициям, на финишной прямой по этим двум игрокам. Всегда может кто-то ещё появиться вдруг неожиданно, учитывая, что трансферное окно длинное. Но если эти два игрока сложатся, то можно говорить, что на 90 процентов команда сформирована. Когда прибудут Йевтич и Фамейе? Они получают рабочую визу. Йевтич прибывает ориентировочно 13 июня, а Фамейе – во вторник», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
- 11 июня 2022
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