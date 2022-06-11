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Германия и Венгрия объявили стартовые составы на матч третьего тура Лиги наций

Германия и Венгрия объявили стартовые составы на матч третьего тура Лиги наций
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Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Германии – соперников по Лиге А, группе 3 на матч третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия – Германия.

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Фиола, Надь, Собослаи, Стайлс, Надь, Шаллаи, Салаи.

Германия: Нойер, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум, Киммих, Хаверц, Горецка, Мусиала, Хофман, Вернер.

Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии, которые также сыграют сегодня.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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