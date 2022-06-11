Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ-2022

Главный тренер испанской национальной команды Луис Энрике назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ-2022 в Катаре.



«Аргентина возвышается над остальными. И Бразилия тоже. Про Бразилию я говорю в основном потому, что журналисты из бразильских СМИ придут и скажут: «Вы поставили Аргентину выше». Так что скажу, что Аргентина и Бразилия значительно лучше остальных», — цитирует Энрике La Nacion.



Аргентина сыграет в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Бразилия выступит в квартете G, её соперниками являются Сербия, Швейцария и Камерун.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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