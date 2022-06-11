Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ-2022

Главный тренер испанской национальной команды Луис Энрике назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ-2022 в Катаре.
«Аргентина возвышается над остальными. И Бразилия тоже. Про Бразилию я говорю в основном потому, что журналисты из бразильских СМИ придут и скажут: «Вы поставили Аргентину выше». Так что скажу, что Аргентина и Бразилия значительно лучше остальных», — цитирует Энрике La Nacion.
Аргентина сыграет в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Бразилия выступит в квартете G, её соперниками являются Сербия, Швейцария и Камерун.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, обыграла национальную команду Хорватии.
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:45