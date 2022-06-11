В «Барселоне» рассказали о ситуации с продлением контракта 17-летнего Гави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Гави.
«Мы очень близки к достижению соглашения с Гави о продлении его контракта. В клубе смотрят с оптимизмом на новое соглашение с ним. Мы хотим, чтобы Гави продолжил свою карьеру в «Барселоне», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что сумма отступных за Гави по новому соглашению составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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