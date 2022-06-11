Нидерланды сыграли вничью с Польшей, уступая 0:2. Депай не забил пенальти на 90+1-й минуте

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2021/2022 сборная Нидерландов принимала соперника по Лиге А, группе 4 – национальную команду Польши. Сборные сыграли вничью — 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился польский защитник Мэтти Кэш, ему ассистировал Никола Залевский. На 49-й минуте преимущество поляков удвоил Пётр Зелиньски, голевой пас отдал Пшемыслав Франковски.

Через две минуты один мяч отыграл хавбек сборной Нидерландов Дави Классен. На 54-й минуте счёт сравнял защитник Дензел Думфрис, результативную передачу оформил Мемфис Депай. На 90+1-й минуте нидерландский нападающий Мемфис Депай имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но форварду не удалось реализовать удар с точки.

Соперниками сборных Нидерландов и Польши по группе 4 Лиги А являются национальные команды Бельгии и Уэльса.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.