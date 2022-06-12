Украинский полузащитник Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, если «Барселоне» не удастся подписать контракт с защитником «Челси» Маркосом Алонсо, то они переключат внимание на Зинченко. Отмечается, что украинца порекомендовал форвард «Барселоны» Ферран Торрес, который выступал с Зинченко в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Зинченко готов покинуть «Манчестер Сити».

Соглашение Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.

В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.