Не забивший с пенальти на 90-й минуте Депай: для меня ничья с Польшей – поражение

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о нереализованном на 90+1-й минуте пенальти в матче с третьего тура Лиги наций с национальной командой Польши (2:2).

«Я много времени уделяю тренировке пенальти, и довольно часто мяч попадает в ворота, но, к сожалению, сегодня этого не произошло. Мне очень жаль, но, к сожалению, такое может случиться. До победы остаётся один шаг, и тут вы совершаете ошибку. Из-за этого ничья кажется мне поражением», — приводит слова Депая Tuttomercatoweb.

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Напомним, матч Нидерланды — Польша состоялся вчера, 11 июня. В составе хозяев голами отметились Дави Классен и Дензел Дюмфрис. У поляков забитые мячи на свой счёт записали Мэтти Кэш и Пётр Зелиньски.