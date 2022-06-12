Эквадор, который могут отстранить от ЧМ-2022, обыграл Кабо-Верде в товарищеском матче

Состоялся товарищеский матч между сборными Эквадора и Кабо-Верде. В рамках этой встречи победу одержать удалось команде хозяев. В игре забил только Хорди Кайседо на 38-й минуте матча ударом с пенальти. Такой счёт остался и до конца матча. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.



Ранее сообщалось, что у юриста национальной команды Чили Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.



Финальная стадия ЧМ-2022в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года отпраздновала победу над сборной Хорватии.