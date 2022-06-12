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Эквадор, который могут отстранить от ЧМ-2022, обыграл Кабо-Верде в товарищеском матче

Эквадор, который могут отстранить от ЧМ-2022, обыграл Кабо-Верде в товарищеском матче
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Состоялся товарищеский матч между сборными Эквадора и Кабо-Верде. В рамках этой встречи победу одержать удалось команде хозяев. В игре забил только Хорди Кайседо на 38-й минуте матча ударом с пенальти. Такой счёт остался и до конца матча. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что у юриста национальной команды Чили Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.

Финальная стадия ЧМ-2022в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года отпраздновала победу над сборной Хорватии.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
12 июня 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 0
Кабо-Верде
1:0 Кайседо – 38' (пен)
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