Магуайр — о Лиге наций: мы забили один гол в трёх матчах – этого мало для победы в группе

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался о матче 3-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Италии (0:0).

«Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трёх матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше. Нам стоит улучшить свои действия в штрафной. Надеюсь, это произойдёт в следующих встречах», – приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии после 3-х сыгранных туров располагается на последнем месте в своей группе, набрав 2 очка. Подопечные Гарета Саутгейта ранее проиграли сборной Венгрии (0:1) и сыграли вничью со сборной Германии (1:1). Во вторник, 14 июня, национальная команда Англии у себя дома примет сборную Венгрии в рамках 4-го тура Лиги наций.

Видеообзор матча Италия — Англия (0:0):

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