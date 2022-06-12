Магуайр — о Лиге наций: мы забили один гол в трёх матчах – этого мало для победы в группе

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался о матче 3-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Италии (0:0).
«Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трёх матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше. Нам стоит улучшить свои действия в штрафной. Надеюсь, это произойдёт в следующих встречах», – приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.
Сборная Англии после 3-х сыгранных туров располагается на последнем месте в своей группе, набрав 2 очка. Подопечные Гарета Саутгейта ранее проиграли сборной Венгрии (0:1) и сыграли вничью со сборной Германии (1:1). Во вторник, 14 июня, национальная команда Англии у себя дома примет сборную Венгрии в рамках 4-го тура Лиги наций.
Видеообзор матча Италия — Англия (0:0):
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 12 июня 2022
-
10:33
-
10:32
-
10:29
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:50
-
09:47
-
09:44
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:03
-
09:00
-
08:58
-
08:55
-
08:13
-
05:37
-
05:01
-
04:57
-
04:38
-
04:18
-
03:56
-
03:48
-
03:38
-
03:30
-
03:03
-
02:37
-
02:17
-
02:11