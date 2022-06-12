Все результативные действия Винисиуса Жуниора в Лиге чемпионов сезона-2021/2022

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Появилась видеоподборка всех результативных действий молодого бразильца в победном для «Королевского клуба» еврокубковом сезоне.

В завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов 21-летний бразилец провёл 13 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Примечательно, что именно единственный гол Винисиуса решил судьбу финального матча турнира.

Среднестатистическая дистанция, которую Винисиус Жуниор преодолевал за один матч, составляет 10,24 километра. Самая высокая скорость, которую развил Винисиус в завершившемся розыгрыше ЛЧ – 35,4 км/ч.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол в составе «Королевского клуба» забил Винисиус Жуниор.