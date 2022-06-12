Футбольный функционер рассказал, как сейчас используется стадион ЧМ-2018 «Мордовия Арена»

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров рассказал, как на данный момент используется стадионе чемпионата мира — 2018 «Мордовия Арена».

«Я полностью поддерживаю политику руководства стадиона. Объект не простаивает, это главное. В подтрибунных помещениях функционируют школы бокса, карате, борьбы… Там есть лазертаг, картинг, проводятся концерты. И очень важно, что в вопросах организации футбольных матчей руководители стадиона всегда идут нам навстречу. Поэтому я их должен не учить, а благодарить.

На «Мордовия Арене» мы проводим решающие матчи чемпионата и Кубка Мордовии. Там же играют наши дети. Такого больше нет нигде в России. Я имею в виду в тех городах, которые были хозяевами чемпионата мира — 2018. Возможность играть на «Мордовия Арене» будет плюсом для наших воспитанников. Выпускники межрегионального центра подготовки юных футболистов с течением времени должны вливаться в клубы Премьер-Лиги. И даже в национальные команды», — приводит слова Егорова «Столица С».

Болельщики о «Мордовия Арена»: Стадион европейского уровня!