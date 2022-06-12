Футбольный функционер рассказал, как сейчас используется стадион ЧМ-2018 «Мордовия Арена»

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров рассказал, как на данный момент используется стадионе чемпионата мира — 2018 «Мордовия Арена».
«Я полностью поддерживаю политику руководства стадиона. Объект не простаивает, это главное. В подтрибунных помещениях функционируют школы бокса, карате, борьбы… Там есть лазертаг, картинг, проводятся концерты. И очень важно, что в вопросах организации футбольных матчей руководители стадиона всегда идут нам навстречу. Поэтому я их должен не учить, а благодарить.
На «Мордовия Арене» мы проводим решающие матчи чемпионата и Кубка Мордовии. Там же играют наши дети. Такого больше нет нигде в России. Я имею в виду в тех городах, которые были хозяевами чемпионата мира — 2018. Возможность играть на «Мордовия Арене» будет плюсом для наших воспитанников. Выпускники межрегионального центра подготовки юных футболистов с течением времени должны вливаться в клубы Премьер-Лиги. И даже в национальные команды», — приводит слова Егорова «Столица С».
Болельщики о «Мордовия Арена»: Стадион европейского уровня!
- 12 июня 2022
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:24
-
13:24
-
13:14
-
13:03
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:39
-
12:31
-
12:26
-
12:21
-
12:01
-
12:01
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:24
-
11:16
-
11:14
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:33
-
10:32
-
10:29
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:50