Бояринцев: после ухода из «Родины» хочется поработать в ФНЛ, сделать шаг вперёд

Денис Бояринцев прокомментировал уход из «Родины». Ранее Бояринцева на посту тренера команды сменил Дмитрий Парфёнов.

«Тут нечего добавить к моему уходу из «Родины». Команда двигается теперь с новым тренером. Что будет дальше? Поступают предложения. Пока только вторая лига. Есть два-три варианта под решение задачи. Но каждый такой сезон всегда сложный. Я благодарен клубам за доверие, за приглашение.



Хотелось бы, конечно, всё-таки сделать шаг вперёд. Не получилось сделать с «Родиной». В ФНЛ хочется поработать. «Нижний Новгород»? Давайте объективно подходить. Сейчас в РПЛ надо поступательно идти. Понятно, РПЛ — хорошо, но там достаточно кандидатов в эти команды. Не говорю, что не готов к работе в РПЛ, но ко всему нужно подходить сознательно и правильно оценивать ситуацию», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.