«Шальке» заключил новый контракт с братом Лероя Зане

«Шальке-04» на официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Сиди Зане, братом нападающего «Баварии» и сборной Германии Лероя Зане. Соглашение 19-летнего футболиста с гельзенкирхенским клубом рассчитано до 2024 года.



В прошлом сезоне Зане принял участие в 18 матчах молодёжного чемпионата Германии в составе «Шальке» U19 и забил шесть голов. Также Зане участвовал в тренировках первой команды клуба. В новом сезоне Зане будет получать игровой опыт в команде «Шальке» U23.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Шальке» занял первое место в турнирной таблице второй Бундеслиги и получил право выступить в элитном дивизионе Германии в следующем сезоне. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария».