Луис Энрике поделился ожиданиями от матча со сборной Чехии в Лиге наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Чехии.
«Сборная Чехии доставила нам немало проблем своими передачами (в первом матче (2:2). — Прим. «Чемпионата»). В теории мы должны были легко справляться с этими угрозами, но на деле они нас очень здорово ловили. Я не собираюсь рисковать здоровьем кого-либо из своих игроков. Если подобное было прежде с травмированными, то только потому, что игроки сами выражали желание сыграть. На чемпионате мира мы будем действовать так же», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании в нынешнем розыгрыше Лиги наций провела три матча. Подопечные Луиса Энрике сыграли вничью с Португалией (1:1) и Чехией (2:2), а также обыграли Швейцарию (1:0). С пятью очками сборная Испании располагается на втором месте в своей группе.
- 12 июня 2022
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