Испания — Чехия. Бенефис Яна Кухты окончен. Больше никаких сенсаций

12 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Испания — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех чехов оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Испания — Чехия (12.06.2022)

Все участники финального раунда ЧМ-2022 от Европы определились, можно сконцентрироваться на Лиге наций. На 12 июня запланированы девять встреч четвёртого тура соревнования. В одной из них на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге померяются силами Испания и Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В первых двух противостояниях соревнования испанцы сыграли вничью с Португалией (1:1) и как раз с Чехией (2:2). В обоих случаях доминировали и выглядели интереснее, но невнимательность оборонительной линии не позволила одержать победы. Впрочем, стоит отдать должное и оппонентам, которые воспользовались возможностями зацепиться за результат.

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Луис Энрике провёл работу над ошибками и в матче третьего тура Лиги наций не оставил шансов сборной Швейцарии. Его подопечные одержали прагматичную, но уверенную победу на выезде со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Пабло Сарабия на 13-й минуте. Ассистировал ему Маркос Льоренте.



После гола испанская национальная команда прибрала территорию и владение игровым снарядом к рукам. Швейцарцам оставалось только сидеть в защите и наблюдать, как мяч переходит от одного футболиста оппонента к другому. За всю встречу им удалось нанести только один удар в створ, который без видимых усилий парировал Унай Симон.

В послематчевом интервью Луис Энрике похвалил голкипера, отметив его хорошую игру в каждом матче. Хотя лестных слов заслуживает и сам наставник. За четыре года у руля сборной Испании ему удалось построить крепкий коллектив, который за счёт высокого прессинга и великолепного контроля мяча зачастую добывает отличные результаты.



Например, в относительно недавно состоявшемся розыгрыше Евро-2020 «Красная фурия» сумела добраться до полуфинала. В следующую стадию не пустила Италия (1:1, по серии пенальти 2:4). Встреча проходила на равных скоростях, но итальянцы оказались удачливее. Также в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций испанцы дошли до финала, где в равной борьбе уступили Франции (1:2).



Да, иногда стерильный контроль мяча не приводит к опасным моментам. Однако результат удаётся добывать. За восемь туров квалификации ЧМ-2022 сборная Испании потерпела лишь одно поражение — от Швеции (1:2). Также сыграла вничью с Грецией (1:1). В остальных противостояниях одержала победы, в том числе отомстила шведам, выиграв 1:0. Есть ли у чехов при таком раскладе шансы хотя бы на ничью?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим матч последнего тура Лиги наций, где чешская национальная команда потерпела поражение от Португалии (0:2). За весь матч ей удалось создать только один потенциально голевой момент. Случилось это в середине первого тайма. Ян Кухта получил мяч в штрафной площади и нанёс плотный удар с левой ноги. Голкипер оппонента — Диогу Кошта — справился со своей работой.



Более опасности у ворот португальцев не возникало. Подопечные Ярослава Шильгавы уступили по владению мячом и оставили после себя не самые лучшие впечатления. А ведь в предыдущих двух турах соревнования добыли неплохие результаты. Сначала одержали победу над Швейцарией (2:1), а затем, как мы помним, сыграли вничью с Испанией (2:2).

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В обоих случаях голами отметился как раз Кухта. Нападающий московского «Локомотива» грамотно открывался на грани офсайда и за счёт скорости и техники забивал голы. Казалось, что форвард станет равноценной заменой выбывшему из строя из-за травмы Патрику Шику. Однако стабильности и сил на матч с Португалией ему не хватило.



Впрочем, даже когда Шик был в строю, у сборной Чехии возникали непреодолимые проблемы. За семь первых туров квалификации ЧМ-2022 удалось одержать только три победы — над Эстонией (6:2) и Беларусью (1:0 и 2:0). Также были добыты ничьи с Бельгией (1:1) и Уэльсом (2:2). Всё остальное — поражения. В целом не так плохо, но скромно.



В полуфинальном матче плей-офф соревнования чехи противостояли Швеции уже без Шика. Вследствие этого потерпели поражение в добавленное время со счётом 0:1, а потому в Катар не поедут. Предстоящий матч тоже вряд ли получится результативным. Луис Энрике наверняка сделает выводы из ничьей в последней очной встрече и даст указания своим подопечным повнимательнее приглядывать за Кухтой.

От испанцев много голов тоже не ждём. Ведь швейцарцам забили всего один мяч. Хотя, на наш взгляд, были способны на большее. Оптимальным вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.06. Чехи вряд ли станут на выезде оголтело лететь в атаку. Думаем, сядут в глубокую оборону. Хозяева наверняка забьют гол-два, но на большее с такой философией контроля мяча рассчитывать будет трудно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Испания — Чехия 12 июня 2022 года

Сборная Испании достигла классных успехов благодаря грамотному руководству Луиса Энрике. Тренер поставил подопечным командную игру и великолепный контроль мяча. За счёт этих качеств испанцы выглядят фаворитами турнира. На домашнем стадионе наверняка обыграют чехов, которые лишены подспорья Патрика Шика. Ян Кухта здорово замещал результативного нападающего, но, кажется, силы игрока «Локомотива» на исходе. Да и оппоненты более не дают свободного пространства, понимая исходящую от него опасность. При этом много голов не ждём, испанцы много владеют мячом, но опасные атаки создаются не так часто.



Ставка: победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

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