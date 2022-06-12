В «Уфе» подтвердили, что капитан Никитин останется в клубе на следующий сезон
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что капитан клуба Алексей Никитин останется в команде на следующий сезон.
«Алексей Никитин поможет «Уфе» в ФНЛ в следующем сезоне? У него действующий контракт с «Уфой». Этим всё сказано», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появлялась информация о том, что капитаном башкирского клуба интересовалось несколько команд из второй восьмёрки Российской Премьер-Лиги, но Никитин решил продолжать играть за «Уфу», чтобы помочь команде в ФНЛ.
За «Уфу» Алексей Никитин выступает с 2015 года. Он входит в топ-10 игроков в истории клуба по количеству проведённых матчей. В 2021 году Никитин подписал с башкирским клубом двухлетний контракт.
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